Aktien New York Schluss: Dow rutscht ins Minus - Tech-Indizes auf Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleger haben nach dem Kursfeuerwerk des Dow Jones Industrial vom Freitag eine Verschnaufpause eingelegt: Der US-Leitindex rutschte im Handelsverlauf am Montag ins Minus.



Die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite hingegen knüpften an ihre jüngsten Gewinne an und schwangen sich zu neuen Rekordhöhen auf. Hier wirkte der sehr positive US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag noch nach.

Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 7131,12 Punkte. Seine Bestmarke liegt nun bei gut 7156 Punkten. Der breiter gefassten Nasdaq Composite rückte um 0,36 Prozent auf 7588,33 Punkte vor.