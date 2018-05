Aktien New York Schluss: Dow rettet sich mit Schlussspurt ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag zwischenzeitlich deutliche Verluste abgestreift und hauchdünn im Plus geschlossen.



Börsianern zufolge griffen Schnäppchenjäger zu, nachdem der US-Leitindex aus Sorge vor einer strafferen Geldpolitik der Notenbank unter die viel beachtete 200-Tage-Linie gefallen war. Diese gilt als Indikator für den langfristigen Trend.

Der Dow legte am Ende um 0,02 Prozent auf 23 930,15 Punkte zu, nachdem er im Handelsverlauf noch um bis zu 1,65 Prozent abgesackt war. Für den breit gefassten S&P 500 ging es nach zwischenzeitlich ebenfalls deutlichen Verlusten nur noch um 0,23 Prozent auf 2629,73 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 bewegte sich letztlich mit minus 0,02 Prozent auf 6643,48 Punkte kaum vom Fleck.

Neue Konjunkturdaten lieferten derweil keine klare Orientierung. Während die Produktivität der US-Wirtschaft im ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, hatten die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt ein anhaltend robustes Bild gezeichnet. Das Defizit der Handelsbilanz hatte sich im März zudem deutlich verringert./la/he