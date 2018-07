Aktien New York Schluss: Dow kräftig im Aufwind - Bankenwerte gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angeführt von Finanz- und Bankenwerten haben die US-Börsen am Montag an ihre Gewinne vor dem Wochenende angeknüpft.



Nachdem vor allem in Asien die Aktienmärkte zu Wochenbeginn deutlich zugelegt hatten und auch in Europa Gewinne verzeichnet wurden, setzte sich die optimistische Stimmung in den Vereinigten Staaten fort.

Der Dow Jones Industrial beendeten den Handel mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent auf 24 776,59 Punkte. Mit Blick auf den Jahresanfang befindet sich der US-Leitindex damit wieder im positiven Terrain. Zudem schloss er über der 90-Tage-Linie, die in Kombination mit der viel beachteten 200-Tage-Linie unter charttechnisch interessierten Anlegern als Trendindikator gilt.

"Allgemein hilft den Märkten momentan, dass die US-Wirtschaft stärker und stärker wächst, ohne dass die Inflation deutlich zulegt. Das haben die Arbeitsmarktdaten letzten Freitag gezeigt", kommentierte Händler Markus Huber von City of London Markets. Zudem gab es keine weiteren negativen Meldungen zum Thema Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Europa.