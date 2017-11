Aktien New York Schluss: Dow kehrt zurück auf Rekordkurs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Höchstständen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die positive Grundstimmung sei wieder in den Markt zurückgekehrt, sagte ein Börsianer. Der Dow Jones Industrial erreichte im Handelsverlauf - angetrieben von den schwergewichteten Apple-Aktien - mit 23 617,80 Punkten ein weiteres Rekordhoch.



Auch die anderen Leitindizes verbuchten während des Handels erneut Bestmarken.