Aktien New York Schluss: Dow kaum verändert - Nasdaq mit kleinem Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist am Donnerstag ein sehr ruhiger Handelstag zu Ende gegangen.



Wegweisende Impulse für die Wall Street fehlten. Die Schwankungen verliefen in engen Grenzen bei zugleich geringen Umsätzen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss kaum verändert mit minus 0,07 Prozent auf 19 819,78 Punkten, nachdem er am Vortag gut ein halbes Prozent verloren hatte. Es scheint, als hätten die Anleger vorerst das Interesse verloren, den Dow über die psychologische Marke von 20 000 Punkten zu treiben, die seit Mitte Dezember immer wieder im Fokus steht.