Aktien New York Schluss: Dow hebt sich mit Rekordstand positiv ab

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte an der Wall Street haben am Dienstag das international schwache Börsenumfeld abgeschüttelt.



Während Querelen in der EU die europäischen Aktienmärkte bremsten, schaffte es der Dow Jones Industrial im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23 800 Punkten. Auch wenn ihn zum Ende ein Stück weit die Kräfte verließen, brachte er ein Plus von 0,46 Prozent auf 26 773,94 Punkte über die Ziellinie.

Gesprächsthema Nummer eins waren an den Weltbörsen wieder die Schuldenpläne Italiens, wo ein Finanzpolitiker der Regierungspartei Lega mit eurokritischen Aussagen die Debatten anheizte. Den Dow konnte dies auf seiner Rekordrally aber nicht aufhalten. Seine Kursgewinne wurden am Markt darauf zurückgeführt, dass es zuletzt weniger negative Schlagzeilen zum Handelsstreit der USA mit China gegeben habe. In Anbetracht der robusten US-Konjunktur sehen Börsianer die Wall Street im internationalen Vergleich weiter im Vorsprung.