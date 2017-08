Aktien New York Schluss: Dow mit größtem Wochenminus seit März - Nordkorea-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter schwelende Nordkorea-Krise hat dem Dow Jones Industrial den größten Wochenverlust seit März eingebrockt.



Der US-Leitindex fiel im Wochenvergleich um 1,06 Prozent. Allerdings hatte das Börsenbarometer erst am Dienstag noch zum zehnten Mal in Folge ein Allzeithoch erklommen.