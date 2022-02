Aktien New York Schluss: Dow grenzt Verluste ein - Nasdaq dreht ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der verschärften Sanktionen gegen Russland haben sich die US-Aktienmärkte am Montag konträr entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street ihre deutlichen Anfangsverluste größtenteils eindämmten und moderat im Minus endeten, drehten die Technologiewerte an der Nasdaq letztlich ins Plus.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent tiefer bei 33 892,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4373,94 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,34 Prozent auf 14 237,81 Zähler./edh/he