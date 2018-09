Aktien New York Schluss: Dow gibt vor US-Zinsentscheid weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Dienstag weiter nachgegeben.



Allerdings fielen die Verluste einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed moderater als zu Wochenbeginn aus. Etwas besser hielten sich erneut Technologietitel.