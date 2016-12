Aktien New York Schluss: Dow gibt in Schlagdistanz zu 20 000 Punkten nach

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat auch am Mittwoch die Marke von 20 000 Punkten noch nicht geknackt.



Beim Stand von 19 941,96 Punkten beendete der New Yorker Leitindex den Handel mit minus 0,16 Prozent, nachdem er sich kurz nach dem Börsenstart bis auf 14 Zähler an die bisher noch nie erreichte runde Marke herangepirscht hatte. Seit Ende des US-Präsidentschaftswahlkampfes Anfang November hat das weltweit wichtigste Börsenbarometer um etwas mehr als 2000 Punkte zugelegt. Bereits seit einigen Tagen rechnen Börsianer damit, dass die 20 000 Punkte noch in diesem Jahr erreicht werden. Zuletzt verhielten sich die Anleger wenige Punkte vor dieser Marke aber wiederholt zögerlich.