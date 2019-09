Aktien New York Schluss: Dow mit freundlichem Wochenstart und guter Monatsbilanz

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind zum Wochenstart auf Erholungskurs gegangen.



Händler begründeten die moderate Aufwärtsbewegung mit Entspannungssignalen im US-chinesischen Handelsstreit. Neue US-Konjunkturdaten hatten am Montag kaum Einfluss auf die Notierungen. Im September hatte sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago überraschend deutlich eingetrübt.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,36 Prozent höher bei 26 916,83 Punkten. Für den Börsenmonat September resultierte daraus ein Gewinn von knapp 2 Prozent. Für das dritte Quartal stand ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,50 Prozent auf 2976,74 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 7749,45 Zähler nach oben./edh/he