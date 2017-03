Aktien New York Schluss: Dow fängt sich nach Talfahrt vom Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Vortag haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch zu einer leichten Erholung angesetzt.



Der Dow Jones Industrial konnte sich zumindest fangen und schloss mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 20 661,30 Punkten. Am Dienstag war der US-Leitindex um mehr als 1 Prozent abgesackt - zuletzt war es im September vergangenen Jahres derart steil bergab gegangen.

Der S&P 500 gewann am Mittwoch 0,19 Prozent auf 2348,45 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 kletterte um 0,66 Prozent auf 5367,55 Zähler nach oben.

Die Anleger hätten angesichts der Bedenken wegen der Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung Vorsicht walten lassen, hieß es. "Der blinde Glaube in Trumps Wachstumspolitik verblasst", kommentierte Craig Erlam vom Onlinebroker Oanda. Damit spielt der Fachmann auf Wahlversprechen Trumps an, insbesondere Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben zur Konjunkturbeschleunigung./edh/das