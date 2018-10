Aktien New York Schluss: Dow etwas schwächer - Vorsicht vor Zahlenflut

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Verlusten sind die US-Börsen in die neue Handelswoche gegangen.



Der Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,35 Prozent auf 25 250,55 Punkte nach. Damit setzte sich die Schwäche im Börsenmonat Oktober fort. Kurz vor der anstehenden Flut von Quartalsberichten und Ausblicken der Unternehmen auf den Rest des Jahres hielten sich Investoren noch bedeckt.

An der Technologiebörse Nasdaq waren die Verluste erneut größer. Schwergewichte wie Microsoft , Apple , Cisco und Netflix mussten deutlich Federn lassen.

Angesichts des Handelskriegs zwischen den USA und China könnten sich die Unternehmen verhaltener zu den weiteren Geschäftsaussichten äußern. "Selbst die USA können inzwischen die Schwierigkeiten, die sich durch die Handelsstreitigkeiten ergeben, nicht mehr ausblenden", sagte Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Am Dienstag stehen Ergebnisse und Prognosen von Schwergewichten wie Johnson & Johnson , IBM , Netflix sowie von den Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs auf der Agenda.