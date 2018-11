Aktien New York Schluss: Dow berappelt sich - Technologiewerte nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne einheitliche Tendenz sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen.



Während die Standardwerte überwiegend im Plus blieben, litten die Papiere aus dem Technologiesektor unter einem Medienbericht, wonach Apple Nachfrageprobleme mit dem neuen iPhone XR hat. Zudem hätten sich viele Anleger vor den am Dienstag anstehenden US-Kongresswahlen mit weiteren Engagements zurückgehalten, hieß es.