Aktien New York Schluss: Dow im Plus - Abwärtstrend im Techsektor geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das New Yorker Aktienbarometer Dow Jones Industrial hat am Montag nach wechselhaftem Verlauf im Plus geschlossen.



Der Leitindex gewann 0,15 Prozent auf 26 486,78 Punkte. Noch Mitte vergangener Woche hatte der Dow mit knapp 26 952 Zählern einen Rekord erreicht, ehe ihm die Furcht vor steigenden Zinsen zusetzte.

Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel am Montag 0,04 Prozent tiefer bei 2884,43 Punkten. Impulse vom US-Anleihemarkt fehlten zum Wochenauftakt. Er blieb im Gegensatz zum Aktienmarkt wegen eines Feiertags in den Vereinigten Staaten geschlossen.