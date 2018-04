Aktien New York Schluss: Dow Jones Industrial schafft moderates Monatsplus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der April die Anleger nach zwei Verlustmonaten in Folge wieder etwas versöhnt.



Die wichtigsten Aktienindizes schlossen auf Monatssicht im Plus, obwohl die Kurse an diesem Montag unter Druck gerieten. Vor dem Zinsentscheid der Notenbank am Mittwoch hielten sich die Investoren zurück, sagten Börsianer.