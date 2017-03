Aktien New York Schluss: Dow nach Fed-Entscheidung im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinsanhebung haben die US-Börsen am Mittwoch klar im Plus geschlossen.



Weil sich Spekulationen über ein möglicherweise erhöhtes Straffungstempo nicht bewahrheiteten, baute der Dow Jones Industrial seine Gewinne im späten Handel aus. Er schloss 0,54 Prozent höher bei 20 950,10 Punkten. Für einen erneuten Angriff auf die Marke von 21 000 Punkten, die der Leitindex Anfang März für kurze Zeit hinter sich lassen konnte, reichte es aber nicht.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte noch etwas deutlicher um 0,84 Prozent auf 2385,26 Zähler vor. Auch bei den Technologiewerten ging es freundlich zu: ihr Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,63 Prozent auf 5416,25 Punkte vor.

Börsianern zufolge wurden die Märkte gut darauf vorbereitet, dass die Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte straffte. Anleger begrüßten es aber, dass die US-Währungshüter in diesem Jahr nach wie vor von zwei weiteren Zinsschritten ausgehen. Am Markt hatte es zuvor Spekulationen über eine noch schnellere Straffung gegeben. "Die Aktienmärkte begrüßen es, dass sich dies nicht bestätigt hat", sagte Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital./tih/fbr