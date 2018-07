Aktien New York Schluss: Dow-Anleger halten erneut die Füße still

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Montag wie schon zum Wochenschluss kaum vom Fleck bewegt.



Der US-Leitindex wagte einmal mehr keine großen Sprünge und gab am erneut minimal nach. Während einerseits der jüngste verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani auf die Stimmung drückte, hofften die Anleger andererseits auf einen alles in allem weiterhin positiven Verlauf der Berichtssaison der Unternehmen.