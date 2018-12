Aktien New York Schluss: Ausverkauf an der Wall Street verschärft sich

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag nach enttäuschenden Signalen von der US-Konjunktur nahtlos an die Schwäche vom Freitag angeknüpft.



Der Dow Jones Industrial weitete die Verluste im Handelsverlauf aus und fiel zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang April. Nun ist auch das Jahrestief vom Februar in unmittelbarer Reichweite. Zur Schlossglocke stand noch ein Minus etwas mehr als 2 Prozent auf 23 592,98 Punkte zu Buche. Marktstratege Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners sprach von einem "Salami-Crash": Scheibchenweise gehe es mit den Kursen immer weiter abwärts. Investoren stießen derzeit Aktien in großem Stil ab.

Auch die anderen Indizes standen am Montag unter Druck: Der marktbreite S&P 500 sackte im Verlauf gar auf ein neues Jahrestief ab. Er büßte letztendlich mehr als 2 Prozent auf 2545,94 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor ebenfalls mehr als 2 Prozent auf 6448,39 Zähler.

Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York trübte sich im Dezember spürbar ein. Auch die Lage am US-Häusermarkt verschlechterte sich etwas, der NAHB-Hausmarktindex fiel auf den niedrigsten Wert seit Mai 2015.

Das überdurchschnittliche Wachstum der US-Wirtschaft dürfte sich wohl kaum fortsetzen, sagte Anlagestrategin Karen Ward von der Bank JPMorgan. Der "Zuckerrausch" der fiskalpolitischen Anreize der Regierung Trump werde abklingen. Grund hierfür sei vor allem der handelsfeindliche Kurs der US-Regierung. Unternehmen dürften folglich Investitionen verschieben und ihre Gewinne weniger stark steigen./bek/mis