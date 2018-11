Aktien New York Schluss Ausblick: Weitere Erholung - 'Noch kein Trendwechsel'

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung am US-Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen.



Dank der schon Tags zuvor neu erwachten Hoffnungen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,61 Prozent höher bei 24 900 Punkten.

Damit winkt dem Leitindex der dritte Gewinntag in Folge. Er könnte so zwar "eine erste kleine markttechnische Hürde überspringen" und erst einmal einen Boden ausbilden, konstatierte Chartexperte Andreas Büchler von Indexradar. "Doch daraus lässt sich noch lange kein Trendwechsel zurück nach oben ableiten."

Im Fokus stehe neben dem Zollkonflikt mit der im Handelsverlauf erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell die amerikanische Geldpolitik, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Anleger dürften sehr genau auf Hinweise für eine möglicherweise langsamere Straffung achten.

Schon vorbörslich Grund zum Feiern hatten die Anteilseigner von Salesforce : Die Aktien gewannen über achteinhalb Prozent, nachdem der Softwarehersteller für das dritte Quartal dank des boomenden Cloud-Geschäfts ein überraschend starkes Umsatzplus berichtet hatte. Der wegen hoher Investitionen rückläufige Gewinn übertraf ebenfalls die Erwartungen. Zudem hob der SAP-Konkurrent seine Jahresziele an.