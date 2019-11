Aktien New York Schluss: Auf Rekordhoch - Trump: Teilabkommen steht fast

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag in neue Rekordhöhen vorgedrungen.



Während die Gewinne zunächst nur minimal waren, zogen die wichtigsten US-Indizes gegen Handelsschluss deutlicher an. Auslöser waren aktuelle Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Ihm zufolge steht der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor.

Der Dow Jones Industrial stieg kurz vor dem Handelsschluss bis auf den Höchststand von 28 146 Punkten. Mit plus 0,20 Prozent auf 28 121,68 Punkte beendete der Leitindex den Tag. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 3140,52 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,17 Prozent auf 8385,75 Punkte vor.

"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump im Weißen Haus. Die Gespräche liefen "sehr gut".

Im festgefahrenen Handelskonflikt der beiden weltgrößten Volkswirtschaften hatten beide Seiten allerdings schon häufiger Fortschritte gemeldet, ohne ein Abkommen geschlossen zu haben. Die Anleger reagierten in dieser Zeit bisher überwiegend optimistisch und ließen sich von der Taktik, vermeintliche Fortschritte scheibchenweise bekannt zu geben, nicht abschrecken. Allerdings agierten sie zunehmend zurückhaltend./ck/he