Aktien New York Schluss: Atempause nach Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Kursrally sind die Anleger an der Wall Street am Mittwoch keine größeren Wetten eingegangen.



Das zwei Stunden vor Handelsende veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte, dass viele Notenbänker eine Zinserhöhung "recht bald" für angemessen halten, falls die Wirtschaft auf Kurs bleibt. Ein Marktbeobachter taxierte die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bereits im März auf 50 bis 60 Prozent. Entscheidend sei wohl die Lohnentwicklung im Februar.