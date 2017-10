Aktien New York Schluss: Atemholen - Nasdaq nochmals auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally am US-Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn eine Auszeit genommen.



Die großen Indizes gaben überwiegend leicht nach, verblieben damit aber nur knapp unter ihren jüngsten Höchstkursen. "Viele große Unternehmen haben ihre Quartalszahlen schon veröffentlicht", schrieb David Madden vom Broker CMC Markets in einem Marktkommentar. Die noch ausstehenden Zahlen, darunter in dieser Woche von Apple und Facebook , dürften die Märkte also nicht mehr so stark bewegen wie zuvor, prognostizierte der Analyst.