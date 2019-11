Aktien New York Schluss: Anleger vorsichtig optimistisch - Erneut Höchststände

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ungebrochene Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit haben am US-Aktienmarkt für Rekordstände gesorgt.



Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 erreichten am Dienstag im frühen Handel Höchstmarken. Doch rasch verließ die Anleger der Mut wieder. Die Gewinne bröckelten zum Teil ab.

Der Dow, der bis auf 27 560 Punkte gestiegen war, ging mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 27 492,63 Punkte aus dem Tag. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,01 Prozent auf 8210,18 Punkte, war allerdings zeitweise bis auf 8229 Punkte nach oben geklettert. Der S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 3074,62 Zähler. Der den breiten Markt widerspiegelnde Index hatte zum Wochenstart eine Höchstmarke erreicht.

Der Handelsoptimismus habe den Risikoappetit an diesem Tag noch ein wenig weiter befeuert, kommentierte ein Stratege mit Blick auf die weltweiten Börsen. Wie das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" berichteten, könnten die USA und China einen Teil der in den vergangenen Monaten eingeführten Zölle wieder zurücknehmen./ck/he