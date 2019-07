Aktien New York Schluss: Anleger sortieren sich weiter nach Jobdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat auch zu Beginn der neuen Börsenwoche nachgewirkt.



Die Kurse gaben am Montag erneut nach. Die starke Stellenzunahme auf dem Arbeitsmarkt im Juni hatte die Fantasie der Anleger mit Blick auf Zinssenkungen der Notenbank Fed etwas gebremst. Am Mittwoch stellt sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in Washington im Bankenausschuss des Senats den Fragen von Abgeordneten zur Geldpolitik.

"Die Investoren ermessen weiterhin die Auswirkungen der Jobdaten vom Freitag auf die Zinssenkungen durch die Fed", sagte Volkswirt Jan Hatzius von Goldman Sachs. Sie stellten sich die Frage, ob und wie sinkende Zinsen mit einer starken Ausweitung der Beschäftigung im Juni um 244 000 Stellen zusammenpassten. Der Fed habe nun nicht viel Spielraum, um wieder auf eine restriktivere geldpolitische Ausrichtung umzuschwenken.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,43 Prozent auf 26 806,14 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 2975,95 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte verlor 0,71 Prozent auf 7785,79 Punkte. Alle drei Indizes hatten am Mittwoch Höchststände erklommen./bek/he