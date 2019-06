Aktien New York Schluss: Anleger reiten weiter auf der Fed-Welle

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist es am Mittwoch weiter bergauf gegangen.



Nach dem von der Notenbank Fed angetriebenen Kursfeuerwerk vom Vortag ging der Dow Jones Industrial nochmals 0,82 Prozent höher bei 25539,57 Punkten aus dem Handel. Er schloss damit in Reichweite seines Tageshochs. Neben der anhaltenden Spekulation auf baldige Zinssenkungen keimte im Tagesverlauf auch etwas Hoffnung im Handelsstreit mit Mexiko auf.

Der marktbreite S&P 500 legte im Schlepptau des Leitindex um 0,82 Prozent auf 2826,15 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,76 Prozent auf 7220,90 Zähler vor.

Weil niedrigere Zinsen allgemein für Aktien von Vorteil wären, kommen die Anleger derzeit nach dem schwachen Börsenmonat Mai wieder aus der Deckung. Außerdem half es, dass Donald Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro im Handelsstreit mit Mexiko die Notwendigkeit von Zöllen gegen den Nachbarstaat relativierte. Unterschiedlich ausgefallene Wirtschaftsindikatoren hatten den Anlegern nur zeitweise die Orientierung erschwert./tih/he