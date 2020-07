Aktien New York Schluss: Anleger reduzieren vor Zahlenflut das Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor einem Reigen an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung gegangen.



Vor allem im Späthandel ließ der Dow Jones Industrial Federn, am Ende verlor er 0,77 Prozent auf 26 379,28 Punkte. In den Schlussminuten hatte er wenige Punkte niedriger seinen tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 3218,44 Zähler.

Am Markt hieß es, angesichts der Coronavirus-Sorgen und vor wichtigen Ereignissen, darunter der nächste Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und eine Schar bedeutender Unternehmensberichte, mieden die Anleger vorerst das Risiko. Auch der anhaltende Streit über ein weiteres Konjunkturpaket der USA nahm dem Markt weiter den Schwung. Die Republikaner haben zwar einen Vorschlag für ein weiteres Corona-Hilfspaket vorgestellt. Ein Kompromiss mit den Demokraten gilt aber weiter nicht als absehbar.

Auch im Technologiesektor gingen die Anleger nach ihrem festen Vortag schon wieder aus dem Risiko, bevor in den kommenden Tagen hochkarätige Zahlenvorlagen von Unternehmen wie Facebook , Apple , Amazon oder Alphabet erwartet werden. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 1,33 Prozent ein auf 10 532,50 Punkte./tih/he