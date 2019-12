Aktien New York Schluss: Anleger machen nach jüngstem Rekordlauf Kasse

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger nach der jüngsten Rekordhatz Gewinne eingestrichen.



Die wichtigsten Aktienindizes gerieten am Montag allesamt unter Druck. Börsianer sprachen von einem recht dünnen Handel kurz vor dem Jahreswechsel. An Neujahr wird nicht gehandelt.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,64 Prozent auf 28 462,14 Punkte. Damit liegt die Jahresbilanz für den US-Leitindex aktuell aber immer noch bei rund 22 Prozent. Zuletzt hatte die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit für Freude unter den Anlegern gesorgt.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,58 Prozent auf 3221,29 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stand 0,70 Prozent tiefer bei 8709,73 Zählern, nachdem er im frühen Handel noch mehr als 1 Prozent eingebüßt hatte. Alle drei Indizes hatten am Freitag Rekordstände erklommen./la/he