Aktien New York Schluss: Anleger bleiben wegen Fed-Sitzung in Deckung

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag vor dem Zinsentscheid in den USA sind die Anleger in New York am Dienstag keine Risiken mehr eingegangen.



Mit einem plötzlich absackenden Ölpreis als zentrales Thema ging der Dow Jones Industrial 0,21 Prozent tiefer bei 20 837,37 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex behauptete sich so weiter in der Spanne zwischen 20 800 und 21 000 Punkten, in der er sich seit mehr als einer Woche bewegt.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Ende um 0,34 Prozent auf 2365,45 Zähler abwärts. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 fiel um 0,23 Prozent auf 5382,17 Punkte.

Von der Notenbank Fed wird am Mittwoch fest mit der nächsten Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Ein gewisses Restrisiko einer Überraschung wird am Markt aber noch immer gesehen. Der Ölpreis ging auf Talfahrt, weil Saudi-Arabien offensichtlich seine Fördermenge wieder spürbar erhöhte - trotz eines laufenden Programms zur Produktionskürzung./tih/fbr