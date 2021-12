Aktien New York Schluss: Anleger vor Weihnachten in Kauflaune

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich kurz vor Weihnachten in Kauflaune gezeigt. Dank neuer Hoffnung in der Pandemie und erfreulicher Wirtschaftsdaten hellte sich die gute Stimmung der vergangenen Tage weiter auf.

Der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P 500 stieg am Donnerstag dicht an sein vor viereinhalb Wochen erreichtes Rekordhoch. Mit plus 0,62 Prozent auf 4725,79 Punkte ging ihm wie auch den anderen Indizes zum Handelsschluss die Puste aber etwas aus. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher schon geschlossen, die Handelsumsätze waren entsprechend dünn.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,55 Prozent auf 35 950,56 Zähler zu. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf rund 1,7 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte am letzten Handelstag der Woche mit plus 0,79 Prozent auf 16 308,21 Zähler abermals höhere Zuwächse als die Standardwerte-Indizes. Insgesamt war es für die US-Börsen der dritte Tag in Folge mit Gewinnen. Am Freitag, den 24. Dezember, bleiben sie geschlossen./ajx/he