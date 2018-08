Aktien New York Schluss: Anleger an der Wall Street behalten ihren Optimismus

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street sind die Anleger weiter zuversichtlich gestimmt.



Unterstützung sei am Dienstag von der guten Stimmung unter den Investoren in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen gekommen, sagten Börsianer. Die geringe Verunsicherung im Markt dokumentierte der als Angstbarometer bekannte Vix, der aktuell wieder so tief steht wie zuletzt im Januar. Der Index misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des marktbreiten S&P-500-Index .

Der Dow Jones Industrial legte um 0,50 Prozent auf 25 628,91 Punkte zu. Damit bewegt sich der US-Leitindex wieder auf dem Niveau von Ende Februar.