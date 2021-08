Aktien New York Schloss: Erholung verhilft Nasdaq und S&P zu Rekorden

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter gegangen.



Händlern zufolge greifen die Anleger auf dem ermäßigten Kursniveau neuerdings wieder etwas beherzter zu - und die Wahl fiel dabei am Montag bevorzugt auf den breiten Markt und Technologiewerte, wie Rekorde bei den Indizes zeigen, die für diese Aktiengruppen stehen.

Der breit aufgestellte S&P 500 ging 0,85 Prozent höher bei 4479,53 Punkten aus dem Handel, dies wurde vom technologielastigen Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 1,46 Prozent auf 15 312,82 Punkte aber noch in den Schatten gestellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 35 335,71 Punkte immerhin einen Schritt zurück zu seinem Rekordniveau, das mit 35 631 Zählern eine Woche alt ist.

Am Freitag schon wurden die Ängste der Anleger vor einer geldpolitischen Verschärfung wieder etwas gemildert und damit das Interesse an Aktien neu geweckt. Gute Stimmung verbreitete nun die Meldung, dass der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer in den USA die vollständige Zulassung erhalten hat. Am Markt hieß es, dies mache Hoffnung, dass noch mehr Amerikaner im Kampf gegen das Virus für eine Impfung gewonnen werden könnten./tih/he