Aktien New York: Ruhiger Handel auf Rekordniveau - Apple gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Am stark laufenden US-Aktienmarkt haben es die Anleger am Donnerstag etwas ruhiger angehen lassen.



Wieder kletterten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Rekordhöhen, jedoch fand der Handel in einer recht engen Spanne statt.

Zweieinhalb Stunden vor dem Börsenende notierte der New Yorker Leitindex mit minus 0,13 Prozent auf 35 437,27 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,11 Prozent auf 4452,52 Punkte vor. An der Nasdaq gewann der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,17 Prozent auf 15 053,85 Zähler.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Die Standardwerte-Indizes hatten ihre Rekordjagd fortgesetzt. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass die US-Erzeugerpreise überraschend deutlich angezogen haben. Das dürfte nun die Inflationserwartungen in den USA weiter anheizen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Vorerst aber sei die Furcht vor einer frühzeitigeren Straffung der Geldpolitik erst einmal gebannt, hieß es aus dem Handel.

Im Dow nahmen die Apple -Aktien die Führungsposition ein mit plus 1,6 Prozent. Mit diesem Zuwachs waren sie zugleich unter den Favoriten an der Nasdaq. Mehrere Analysten stellten auf eine starke Erholung der iPhone-Nachfrage in China ab. Laut Samik Chatterjee von JPMorgan weist dies darauf hin, dass Apple den Marktanteil weiter ausbaut. Mit aktuell etwas über 148 Dollar nehmen die Apple-Aktien wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 150 Dollar, das sie Mitte Juli erreicht hatten.

Die Papiere von Palantir schnellten um fast elf Prozent nach oben. Die Datenanalysefirma hatte sowohl mit ihren Umsatzzahlen als auch mit der Umsatzprognose positiv überrascht.

Die Anteile von Micron Technology büßten fast acht Prozent ein, nachdem sich Analyst Shawm Kim von der Bank Morgan Stanley negativ zu den Aktien des Speicherchipherstellers geäußert hatte. Seiner Meinung nach geht der Markt für Dram-Chips aktuell in eine spätzyklische Phase über und verliert entsprechend an Schwung.

Bei Ebay hielt sich das Minus von 0,2 Prozent in Grenzen. Die Online-Handelsplattform hatte zwar im zweiten Quartal deutliche Geschäftszuwächse verbucht, doch der in Aussicht gestellte Nettoumsatz verfehlte die Erwartungen./ajx/he