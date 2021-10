Aktien New York: Robuste Zahlen von J&J und The Travelers stützen Dow

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Solide Quartalszahlen der beiden im Dow Jones Industrial enthaltenen Konzerne Johnson & Johnson (J&J) und The Travelers haben den US-Leitindex am Dienstag gestützt.



Im frühen Handel legte der Dow um ein Drittelprozent auf 35 376 Punkte zu und hält sich damit weiterhin in der Nähe des Rekordhochs von Mitte August.

Auch andere führende US-Börsenbarometer legten zu: Der S&P 500 rückte um 0,40 Prozent auf 4504 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,41 Prozent auf 15 366 Zähler aufwärts./bek/he