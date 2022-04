Aktien New York: Richtungslos zum Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit uneinheitlicher Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte zum Beginn der neuen Woche im Handelsverlauf präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderate Verluste verbuchten, kam es an der Technologiebörse Nasdaq hingegen zu einer sanften Erholung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte am Montag zuletzt 0,58 Prozent tiefer bei 33 614,28 Punkten, nachdem er am Freitag um rund 2,7 Prozent abgesackt war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,78 Prozent auf 4238,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,11 Prozent auf 13 371,48 Punkte.

Seit dem Wochenausklang lastet eine verstärkte Zinsangst auf der Stimmung der Anleger. Insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai hatten die zuvor gute Marktstimmung kippen lassen.

Hinzu kam am Montag Sorge um die Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft. Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Infektionen in Peking müssen sich alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten.

Aus Branchensicht standen Ölwerte am stärksten unter Verkaufsdruck, nachdem die Ölpreise deutlich gefallen waren. Entsprechend gehörten die Aktien von Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips mit Verlusten zwischen 3,8 und 6,0 Prozent zu den schwächsten Werten. Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Nachfrage wegen der strengen Corona-Maßnahmen in China. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Coca-Cola im Anlegerfokus. Der Softgetränke-Hersteller setzte im ersten Quartal aus eigener Kraft deutlich mehr um, als Analysten erwartet hatten. Die operative Marge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent. Die Anteilscheine stagnierten zuletzt auf dem Niveau vom vergangenen Freitag.

Die Papiere von Twitter gewannen 5,2 Prozent. Die Internet-Kommunikationsplattform zeigt sich laut US-Medienberichten nach erstem Widerstand empfänglicher für das Übernahmeangebot des Tech-Milliardärs Elon Musk. Das "Wall Street Journal" schrieb an diesem Montag, beide Seiten seien in ernsthaften Verhandlungen und könnten noch in dieser Woche zu einem Ergebnis kommen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte eine Einigung sogar noch an diesem Montag erfolgen. Tesla -Aktien sanken um 0,9 Prozent./edh/he