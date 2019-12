Aktien New York: Rekordlauf setzt sich mit moderatem Tempo fort

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag kurz vor Weihnachten ihren Rekordlauf mit moderaten Gewinnen fortgesetzt.



Auftrieb kam, wie Analyst David Madden von CMC Markets in London sagte, insbesondere durch eine von China angekündigte Senkung von Importzöllen im kommenden Monat. Durchwachsene Konjunkturdaten indes fanden kaum Beachtung. Zugleich aber waren die Umsätze recht gering, denn in der Weihnachtswoche befinden sich zahlreiche Händler und Anleger inzwischen im Urlaub.

Der Leitindex Dow stieg im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 28 562,06 Punkte und baute damit seinen etwas mehr als einprozentigen Gewinn aus der vergangenen Handelswoche aus. Seit Jahresbeginn steht für den Dow aktuell ein beachtliches Plus von knapp 20 Prozent zu Buche.

Neue Höchstmarken erklommen am Montag auch der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Börsen. Zuletzt stieg der S&P 500 aber nur noch um 0,11 Prozent auf 3224,78 Punkte. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 rückte um 0,25 Prozent auf 8700,00 Zähler vor./ck/he