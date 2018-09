Aktien New York: Rekordjagd legt Pause ein - Übernahmen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Montag erst einmal ihrer jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt.



Angesichts der nun gültigen US-Strafzölle auf weitere chinesische Produkte und entsprechender Gegenmaßnahmen Pekings sicherten die Anleger lieber die jüngsten Kursgewinne. Die Abschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Unternehmensseitig dominierten Übernahmen das Handelsgeschehen.

Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,63 Prozent auf 26 573,74 Punkte. Noch am Freitag hatte er den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Ähnliches galt für den marktbreiten S&P 500 , der zu Wochenbeginn um 0,38 Prozent auf 2918,65 Punkte nachgab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 drehte indes ins Plus und gewann 0,15 Prozent auf 7542,24 Zähler.

Nachdem die USA Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Kraft gesetzt haben, sind nunmehr die Hälfte aller Wareneinfuhren von dort mit Sonderabgaben belegt. Als Vergeltung verhängte China umgehend eigene Extrazölle auf Einfuhren aus den USA im Wert von 60 Milliarden Dollar. Ihr Umfang ist geringer, weil die USA gar nicht so viel nach China exportieren. Zudem legte Peking die Handelsgespräche mit Washington auf Eis.

In der Medienbranche fiel im langen Übernahmekampf um den britischen Bezahlsender Sky eine Entscheidung: Der US-Kabelgigant Comcast stach mit seiner knapp 30 Milliarden Pfund schweren Offerte den Medienkonzern 21st Century Fox von Rupert Murdoch aus. Die Comcast-Titel verloren daraufhin fast 7 Prozent, wogegen es für Fox um anderthalb Prozent nach oben ging. In London schlossen die Sky-Papiere knapp 9 Prozent höher.

Wegen der Unterstützung durch das Sky-Management glaubt UBS-Analyst Polo Tang zwar, dass Comcast bei den Aktionären des Bezahlsenders die erforderliche 50-Prozent-Schwelle überwinden wird. Allerdings könnte Murdoch, der sich zuvor schon 39 Prozent der Sky-Anteile gesichert hatte, dem siegreichen Konkurrenten das Leben schwer machen, gab Adrian Ng vom Analysehaus CFRA zu bedenken.

Derweil sieht Bernstein-Experte Todd Juenger Walt Disney als Profiteur der von Comcast gewonnenen Bieterschlacht, da der ebenfalls involvierte amerikanische Unterhaltungsriese andernfalls einen hohen Aufschlag für Teile von Sky gezahlt hätte. Der Traditionskonzern hat bereits das Unterhaltungsgeschäft von Fox übernommen. Im Erfolgsfall der Fox-Offerte für Sky sollte er Murdoch den Nachrichtenkanal Sky News abkaufen, um Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörden über einen zu großen Einfluss des umstrittenen Medienmoguls auf die britische Medienlandschaft zu zerstreuen. Die Disney-Titel waren mit knapp 2 Prozent Plus Spitzenreiter im Dow.

Indes entsteht im amerikanischen Musikradio-Markt durch einen Milliardendeal ein neues Schwergewicht: Der vor allem auf Satelliten-Übertragungen spezialisierte Konzern Sirius XM will das Internet-Radio Pandora kaufen. Dessen Anteilscheine zogen lediglich um knapp 1 Prozent an, während die Aktien von Sirius XM fast 9 Prozent einbüßten.

Bewegung kam auch in die Goldminen-Branche: Das kanadische Unternehmen Barrick Gold will den in Afrika engagierten Konzern Randgold schlucken. Die an der Wall Street notierten Anteilscheine von Barrick Gold stiegen um sechseinhalb Prozent und die Randgold-Aktien verabschiedeten sich in London rund 6 Prozent fester aus dem Handel.

Dagegen hielt sich die Freude der Anleger über ein mögliches Interesse des US-Modekonzerns Michael Kors am italienischen Konkurrenten Versace in Grenzen: Die Aktien der Amerikaner sackten um knapp 8 Prozent ab./gl/he