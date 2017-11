Aktien New York: Rekorde am 'Cyber Monday'

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am sogenannten "Cyber Monday" ihre Rekordjagd fortgesetzt.



Nach dem "Black Friday", der vor dem Wochenende traditionell das Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel eingeläutet hatte, locken nun an diesem Montag die Internet-Shops ihre Käufer mit Schnäppchenpreisen.

In der ersten Handelsstunde stiegen mit dem Dow Jones Industrial , dem S&P 500 , dem Nasdaq 100 und dem Nasdaq Composite die vier wichtigsten Börsenbarometer der Vereinigten Staaten auf Rekordhöhen. Zuletzt standen sie jeweils knapp darunter.

So rückte der Leitindex Dow Jones um 0,27 Prozent auf 23 622,01 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 stand 0,10 Prozent höher auf 2604,99 Punkten. Der Nasdaq Composte gewann 0,09 Prozent auf 6895,12 Zähler und der Nasdaq 100 stieg um 0,14 Prozent auf 6418,06 Punkte. Vom US-Häusermarkt gab es zudem positive Signale. Die Verkäufe neuer Häuser waren im Oktober überraschend und auch deutlich gestiegen./ajx/she