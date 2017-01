Aktien New York: Rekorde bei Dow, S&P und Nasdaq 100

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Frische Rekorde bei Dow Jones Industrial, S&P 500 sowie Nasdaq 100: Nach dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember haben die drei wichtigsten US-Indizes am Freitag Höchststände erreicht.



Der US-Leitindex Dow schrammte mit 19 999,63 Punkten nur um Haaresbreite an der Marke von 20 000 Punkten vorbei. Rund zwei Stunden vor Handelsende lag er mit 0,45 Prozent im Plus bei 19 988,48 Punkten.

Der S&P 500 legte am Freitag um 0,51 Prozent auf 2280,70 Punkte zu. An der Nasdaq ging es für den Auswahlindex 100 um 1,01 Prozent auf 5014,91 Punkte nach oben. Ihre Bestmarken liegen nun bei 2281 und 5016 Punkten.

Amgen-Aktien zogen dank des Etappensiegs in einem Patentstreit um 3 Prozent an. Ein US-Gericht ordnete an, dass der französische Pharmakonzern Sanofi und sein US-Partner Regeneron den Verkauf ihres Cholesterin-Senkers Praluent stoppen müssen, da dieser Patentrechte des amerikanischen Biotech-Konzerns verletze. Regeneron-Papiere sackten daraufhin um fast 5,3 Prozent ab. In Europa verloren Sanofi-Titel trotz der angekündigten Revision 2 Prozent.

Bester Dow-Wert waren Wal Disney mit plus 1,7 Prozent. Optisch besonders schwach waren Verizon, die am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt wurden./ag/he