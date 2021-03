Aktien New York: Raus aus dem Techsektor und rein in den Dow

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Muster der vergangenen Tage hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag einmal mehr fortgesetzt: Ein erneut starker Renditeanstieg der zehnjährigen US-Staatspapiere brachte den technologielastigen Nasdaq 100 wieder deutlich unter Druck.



Er verlor knapp zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss 1,24 Prozent auf 12 891,32 Punkte, nachdem er sich am Vortag noch erholt hatte.

Die Entwicklung am Anleihemarkt mit steigenden Renditen macht den hoch bewerteten Technologiewerten seit einiger Zeit zu schaffen. In Standardwerten und Aktien der "Old Economy" sehen die Anleger dagegen Aufholpotenzial.

So kletterte denn auch der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag den fünften Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewann er 0,65 Prozent auf 32 695,31 Punkte und steuert damit auf ein Wochenplus von 3,8 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,15 Prozent auf 3933,58 Punkte und rückte damit von seinem Rekord vom Vortag ein wenig ab. Das von der Universität Michigan ermittelte US-Konsumklima fiel für den Monat März besser aus als erwartet.

Die aufgrund verbesserter Wachstumsaussichten steigenden Renditen stützten die Rotation in Aktiensegmente, die während der Pandemie das Nachsehen gehabt hätten und nun besonders vom Wiederhochfahren der Volkswirtschaften und einem näher rückenden Ende der Pandemie profitierten, schrieb Aktienstratege Marc Häfliger von der Credit Suisse am Freitag.

Verbuchten Techwerte Microsoft , Apple , Intel oder Salesforce hinten im Dow Verluste von bis zu 1,7 Prozent, waren abermals vorne die Papiere von Boeing mit plus 6,2 Prozent.

Der Flugzeugbauer holte nach der Wiederzulassung seines Unglücksjets 737 Max eine weitere Bestellung herein. Die Investmentgesellschaft "777 Partners" unterzeichnete einen Vertrag über 24 Mittelstreckenjets in der Standardversion 737-Max-8. Boeing gilt als typischer Repräsentant der "Old Economy", die Aktien profitieren von der Hoffnung der Luftfahrtbranche auf ein baldiges Ende der Corona-Krise. Allein in dieser Woche haben die Boeing-Anteile bisher ein Fünftel gewonnen.

Ein Impfstoff-Kandidat des US-amerikanischen Herstellers Novavax bietet nach Unternehmensangaben einen hohen Schutz gegen das ursprüngliche Coronavirus sowie die hochansteckende britische Variante. Die Wirksamkeit gegen "leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen durch den originalen Covid-19-Stamm" betrage 96,4 Prozent, teilte Novavax mit. Die Aktien gewannen fünfeinhalb Prozent./ajx/fba