Aktien New York: Präsident Trump hält die Börsen auf Rekordfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat am Freitag der Optimismus weiter zugenommen.



Der Rekordlauf setzte sich fort und trieb den US-Leitindex Dow Jones Industrial bis dicht unter die Marke von 20 300 Punkten. Auch die anderen bedeutenden US-Indizes, der S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichten erneut Bestmarken.

Mit seinen großmundigen Steuer-Ankündigungen habe Donald Trump den richtigen Ton getroffen, hieß es. Zudem stützten der steigende Ölpreis und der aktuell etwas schwächelnde US-Dollar. Positiv sei auch aufgenommen worden, dass Trump keine Konfrontation mit China eingehe, sondern der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft zugesichert habe, an der "Ein-China-Politik" festhalten zu wollen. Auch dem an diesem Tag stattfindenden Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe werde optimistisch entgegen gesehen. Aktuelle Wirtschaftsdaten wie das nicht ganz so gut wie erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität Michigan konnten die Börsenlaune nicht trüben.

Rund zwei Stunden vor Handelsschluss stieg der Dow um 0,52 Prozent auf 20 277,33 Punkte und legte damit im Wochenverlauf um 1 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 rückte zuletzt um 0,40 Prozent auf 2317,13 Punkte vor und der Nasdaq 100 gewann 0,34 Prozent auf 5229,89 Punkte.

Das Ölkartell Opec hat sein Versprechen, die Ölfördermenge zu verringern, weitgehend umgesetzt, was unter anderem die Aktien der Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron stützte. Diese legten um jeweils etwa 0,8 Prozent zu.

Unter den Spitzenwerten im Dow fanden sich zudem erneut die Aktien von Nike , die um weitere 1,59 Prozent stiegen. Händler sprachen von einem charttechnischen Ausbruch nach oben, der die Papiere mittlerweile wieder auf den höchsten Stand seit Anfang September trieb.

Die Anteilscheine des Grafikchip-Herstellers Nvidia gingen auf Berg- und Talfahrt, nachdem die Gewinnerwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen worden waren. Zuletzt gaben sie rund 2 Prozent ab. Allerdings sind die Nvidia-Aktien 2016 extrem stark gelaufen und waren mit einem Kursgewinn von mehr als 200 Prozent der Top-Favorit des Jahres im S&P 500 gewesen. Zudem verlief bislang auch das Jahr 2017 für die Aktien erfreulich.

Der Computerspiele-Entwickler Activision Blizzard überzeugte neben einer unerwartet starken Gewinnentwicklung im Schlussquartal 2016 mit einem Aktienrückkaufprogramm sowie einer Dividendenerhöhung. Die Aktien gewannen als Favorit im Nasdaq-Auswahlindex etwas mehr als 16 Prozent.