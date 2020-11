Aktien New York: Neue Impfstoffhoffnung treibt Dow an - Aber kein Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag - wie schon vor einer Woche - von positiven Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie profitiert.



Diesmal reichte es beim Dow Jones Industrial allerdings nicht für ein Rekordhoch: Knapp eine Stunde nach dem Handelsstart wies der bekannteste US-Aktienindex ein Plus von 1,13 Prozent auf 29 812,71 Punkte aus. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,73 Prozent auf 361,30 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte indes nur einen Kurszuwachs von 0,29 Prozent auf 11 972,10 Zähler.

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna stellte ein weiterer Hersteller Daten für seinen Corona-Impfstoff vor, dessen Wirksamkeit bei 94,5 Prozent liegen soll. Der Pharmazulieferer Lonza soll den Wirkstoff herstellen. Dieser soll - anders als der Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer vor einer Woche vorgestellt hatten - vergleichsweise lange bei normaler Kühlschranktemperatur lagerbar sein./gl/he