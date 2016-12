Aktien New York: Nasdaq-Indizes steigen auf Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut Rekorde am US-Aktienmarkt nach Weihnachten: Im ruhigen Handel und gestützt durch positive Konjunkturdaten und steigende Ölpreise haben die Nasdaq-Indizes am Dienstag Höchststände erreicht.





Der Dow Jones Industrial dagegen kämpft weiterhin mit der 20 000 Punkte-Marke. Er kletterte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 19972,05 Punkte, womit ihm aber zu seinem jüngsten Rekordhoch nur noch etwas mehr als 15 Punkte fehlen. Auch der S&P 500 ist nicht weit von seinem Mitte Dezember erreichten Hoch bei 2277,53 Punkten entfernt. Er legte im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 2272,45 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg zuletzt um 1,01 Prozent auf 4989,79 Punkte, der breitere Nasdaq Composite gewann 0,86 Prozent auf 5509,78 Punkte.

Gemessen am Case-Shiller-Index stiegen in den USA die Preise am Häusermarkt im Oktober stärker als erwartet und auch das vom Conference Board veröffentlichte Verbrauchervertrauen übertraf die Prognosen. Die Ölpreise legten nach einer zunächst verhaltenen Entwicklung zuletzt wieder spürbar zu. Im Fokus steht hier die angekündigte Kürzung der Produktionsmenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere wichtiger Förderländer, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll./ck/he