Aktien New York: Auch Nasdaq Composite klettert auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street setzt sich die Rekordjagd bei den Technologiewerten fort.



So erreichte der Nasdaq Composite am Montag bei 5538,295 Punkten einen Höchststand, nachdem er bereits am Freitag einen Rekordwert markiert hatte. Zuletzt lag das Börsenbarometer 0,26 Prozent im Plus bei 5535,157 Punkten.

Einige an der Tech-Börse Nasdaq notierte Werte sprangen zu Wochenbeginn dank angekündigter Übernahmen deutlich an. Vor diesem Hintergrund hatte bereits im frühen Handel der Nasdaq 100 eine Bestmarke erreicht.