Aktien New York: Nasdaq 100 schleppt sich auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Techwerte-Index Nasdaq 100 am Freitag nach einem verhaltenen Start mit Mühe an seinen Rekordlauf vom Vortag angeknüpft.



Das Börsenbarometer reduzierte seine anfänglichen Verluste peu a peu, drehte ins Plus und erreichte eine Bestmarke bei 5446,855 Punkten. Zuletzt stand ein Gewinn von 0,10 Prozent auf 5445,40 Punkte zu Buche. Insgesamt aber hielten sich an der Wall Street die Kursbewegungen am Quartalsende in engen Grenzen./la/stb