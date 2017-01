Aktien New York: Nasdaq 100 klettert auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter.



So erreichte der Nasdaq 100 am Montag im frühen Handel bei 5022,03 Punkten einen Höchststand, nachdem er bereits am Freitag einen Rekordwert erreicht hatte. Zuletzt lag das Börsenbarometer 0,17 Prozent im Plus bei 5015,60 Punkten.