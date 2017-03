Aktien New York: Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Gute Stimmung für Tech-Werte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt gute Stimmung bei Technologiewerten hat den Nasdaq 100 am Donnerstag auf ein Rekordhoch von gut 5443 Punkte gehievt.



Zuletzt stand ein Plus von 0,22 Prozent auf 5442,15 Punkte zu Buche. Auch die Standardindizes an der Wall Street legten zu. So rückte der Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent und der S&P 500 um 0,11 Prozent vor./la/stb