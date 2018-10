Aktien New York: Moll-Stimmung - Zahlen von Internetriesen enttäuschen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Geschäftsberichte der Internet-Giganten Amazon und Alphabet haben am Freitag die Stimmung an der Wall Street wieder deutlich eingetrübt.



Die Erholungsrally vom Vortag erwies sich erst einmal als Strohfeuer. Vom etwas besser als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal kam nur wenig Unterstützung für die Aktienkurse. Dazu hatte sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima laut einer zweiten Schätzung leicht schwächer als ursprünglich ermittelt entwickelt.