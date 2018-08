Aktien New York: Moderates Plus - Türkei-Sorgen wieder im Hintergrund

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind am Dienstag auch an den US-Börsen wieder in den Hintergrund gerückt.



Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington ging indes weiter. Der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle.

Im frühen Geschäft legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf 25 269,10 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,42 Prozent auf 2833,66 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,29 Prozent auf 7422,97 Zähler.

Aktuelle Konjunkturdaten bewegten nicht sonderlich. In den USA waren die Preise importierter Güter im Juli so stark gestiegen wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Der Zuwachs betrug 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und war damit so hoch wie seit Februar 2012 nicht mehr. Analysten hatten mit einem Anstieg um 4,5 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierte die Preisentwicklung./ck/zb