Aktien New York: Moderates Minus - Ukraine-Krieg im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Griff. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,60 Prozent auf 33 690,26 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,38 Prozent auf 4357,18 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,29 Prozent auf 14195,96 Zähler nach.

Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärft Russland seine Angriffe auf die Ukraine. Die Anleger sind vor diesem Hintergrund weiterhin sehr nervös und steuern den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen an. Zudem ziehen die Ölpreise stark an. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen für die Öllieferungen Russlands. Das Land ist einer der weltgrößten Rohölförderer und -exporteure./edh/he